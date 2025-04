Cerrado vence Santo André e soma segunda vitória na LBF

O Cerrado venceu o Santo André por 62 a 51 pela Liga de Basquete Feminino (LBF), em confronto válido pela quarta semana da temporada regular, nesta quarta-feira (2), no Ginásio Celso Daniel. Apesar de jogar fora de casa, o time candango se impôs nos rebotes (49 a 39) para vencer por 62 a 51.

Esta foi a segunda vitória em seis jogos do Cerrado nesta temporada da LBF. A equipe do Distrito Federal que debuta na principal competição de basquete feminino no país venceu seu primeiro jogo contra o Maringá e ocupa a 5ª posição. O Santo André só tem um triunfo em cinco partidas e está em 7º lugar.

Mia Hopkins e Letícia Lisboa foram o destaque. As duas jogadoras do Cerrado terminaram a partida com um duplo-duplo. Lisboa foi a cestinha do jogo com 17 pontos e 10 rebotes, enquanto Hopkins veio logo depois com 13 pontos e 11 rebotes. Do lado do Santo André, Ineidis Casanova fez 13 pontos e Letícia Rodrigues anotou 11 pontos e pegou 10 rebotes.