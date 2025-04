Gesto de Ja Morant contra o Warriors vira alvo de investigação

A partida entre Grizzlies e Warriors, desta terça-feira, vencida pelo Golden State por 134 a 125, teve desdobramentos maiores que o imaginado fora de quadra. De acordo com o jornalista Shams Charania, a NBA irá investigar gesto de arma feito por Ja Morant ao banco do Golden State, já no final da partida.

Faltando 20 segundos para acabar o confronto, durante um tempo técnico, Ja Morant caminhava em direção ao banco dos Grizzlies, no lado oposto da quadra. Ele formou armas imaginárias com os dedos de ambas as mãos, apontando em direção ao banco dos Warriors com o braço esquerdo totalmente estendido. Os árbitros aplicaram faltas técnicas duplas a Morant e Hield.

