Flamengo passa dos 100 pontos em vitória sobre o São Paulo

O Flamengo conquistou, nesta quinta-feira (3), uma vitória dominante em cima do São Paulo pelo NBB 2024/2025. Com uma grande atuação coletiva, o Rubro-Negro derrotou o tricolor paulista por 105 a 86 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e se manteve na cola do líder Minas Tênis Clube na tabela de classificação. Aliás, o time mineiro também saiu vitorioso nesta noite, vencendo o Pato Basquete fora de casa.

Foram seis jogadores do Flamengo que terminaram com dígitos duplos em eficiência (índice que leva em conta todas as estatísticas dos atletas na partida) no triunfo do clube carioca. Entre eles, quem teve o melhor desempenho individual foi o armador Alexey, que registrou 21 pontos, quatro rebotes e sete assistências. Do lado do São Paulo, Ansaloni foi o maior pontuador da equipe, com 15 pontos.

Esta foi a 23ª vitória do Flamengo nesta temporada regular do NBB 2024/2025. O Rubro-Negro, que também tem sete derrotas, fica atrás apenas do Minas Tênis Clube. O time mineiro soma 26 triunfos e apenas quatro derrotas.