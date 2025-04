Vasco cresce no último quarto e ganha do Brasília no NBB

Segunda vitória seguida para o Gigante da Colina no Novo Basquete Brasil (NBB). Neste sábado (5), a equipe foi até o Distrito Federal enfrentar o Brasília. Em uma partida acirrada e cheia de reviravoltas, o Vasco venceu por 79 a 77, com uma virada no último quarto. Com o resultado, o time carioca ganhou uma posição na classificação geral da primeira fase do NBB e está agora na quinta colocação.

O Vasco começou melhor na partida, tendo uma boa atuação defensiva para diminuir as chances para Brasília pontuar. Com o ala/pivô Scheuer dominando o garrafão, o time cruzmaltino ganhou o primeiro quarto por 20 a 11. A situação do jogo mudou no segundo período, com Brasília assumindo o protagonismo. A equipe aproveitou arremessos de três pontos para ultrapassar o Vasco e assumir a liderança do marcador em 31 a 28 faltando quatro minutos para o intervalo. Os dois times cresceram no ataque nos minutos finais para fechar o primeiro tempo empatados em 40 a 40.

No terceiro quarto, Brasília teve precisão nos chutes, com 70% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Assim, a equipe abriu nove pontos de vantagem. Mas a equipe teve um apagão no início do período final. O Vasco fez uma sequência de 10 a 0 para assumir a liderança em 67 a 66, com cinco minutos para o fim da partida. A equipe manteve a ponta até o final e garantiu a vitória por apenas dois pontos de diferença.