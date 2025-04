Forbes: LeBron e Tiger Woods são os únicos atletas bilionários em atividade

A revista Forbes divulgou nesta semana a lista com todos os bilionários do mundo. Nela, apareceram apenas dois atletas que ainda estão em atividade: LeBron James e Tiger Woods.

Lendas entre os bilionários

Lenda do golfe, Tiger Woods é o atleta em atividade mais rico do mundo. Ele soma uma fortuna de 1,4 bilhão de dólares (R$ 8 bilhões).

LeBron James, astro do basquete, tem uma fortuna estimada em 1,3 bilhão de dólares (R$ 7,4 bilhões). O atleta chegou à quantia com os salários por onde passou, além de investir no mundo dos negócios — ele faz parte do Fenway Sports, grupo que gerencia o Liverpool, por exemplo.