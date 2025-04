Warriors bate Lakers e Luka Doncic assume culpa por 'atuação inaceitável'

Imagem: Juan Ocampo/NBAE via Getty Images

Na noite desta quinta-feira (4), o Golden State Warriors venceu o Los Angeles Lakers por 123 a 116 e embolou ainda mais a briga direta pelas primeiras posições do Oeste. Em um duelo com cara de playoffs, o time de São Francisco dominou o primeiro tempo e contou com bom desempenho de coletivo para superar a reação dos Lakers na segunda etapa.

Luka Doncic até começou bem, com uma bandeja nos primeiros minutos, mas pouco produziu depois disso. O armador terminou com apenas 19 pontos, convertendo 6 de 17 arremessos e zerando nas bolas de três (0 de 6). A marca negativa encerrou uma sequência de 114 jogos consecutivos, que durava quase dois anos, em que ele havia acertado pelo menos uma cesta de fora do garrafão — a quinta maior da história da NBA.

Ao final da partida, Doncic assumiu a responsabilidade pelo revés.