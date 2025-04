Corinthians enfia 3 a 0 no Vasco e dá limpada na barra

O que ensinava ser possível reagir em São Paulo, restava saber se com Vegetti e Coutinho no segundo tempo.

O Corinthians abafava a decepção da Fiel pela derrota imposta pelo Huracán, também pela Sula.

No intervalo, Luxemburgo chamou Vegetti (1,87m) de 'grandão' por não lembrar do nome do argentino e, lembrado por Galvão Bueno, passou a chamá-lo de Ferretti — que também era grande, 1,90m, mas jogou nos décadas de 1960/70 e morreu cedo, aos 62 anos, em 2011. Jogou no Vasco, por empréstimo, mas brilhou mesmo no Botafogo.

Carrillo sentiu cansaço, Martínez o substituiu para o segundo tempo e levou cartão amarelo logo aos 2 minutos. Uma beleza!

O Vasco voltou igual.

O jogo nem tanto, pois o Vasco mostrava mais agressividade com a bola, embora sem levar perigo.