Flamengo vence São Paulo e segue caça ao líder Minas no NBB

Nesta quinta-feira, pelo NBB, o Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e venceu por 105 a 86.

Com o resultado positivo, o time carioca, vice-líder da competição, chegou a 76,7% de aproveitamento, com 53 pontos, e seguiu na caça ao líder Minas, que por sua vez bateu o Pato, também nesta noite. Assim, alcançou 56 somados e 86,7% de aproveitamento. O São Paulo, por sua vez, continuou em 14º, agora com 42 conquistados, mas 35,5% de aproveitamento.

O Flamengo retorna às quadras no próximo domingo, contra o Pauliistano, pelo NBB. A partida acontece às 11h (de Brasília), novamente no Maracanãzinho. Já o São Paulo visita o Botafogo, no sábado, no Ginásio Oscar Zelaya. O jogo, também válido pelo NBB, está marcado para às 16h.