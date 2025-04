Brasil vai às semifinais do Campeonato das Américas Sub-23

Superando anfitriões

O primeiro compromisso do dia foi contra Colômbia, anfitriã do torneio. Apesar de ser o visitante, o Brasil se impôs no jogo e dominou as três primeiras parciais do jogo. No intervalo, a distância era de quase dois dígitos: 23 a 14. Após o terceiro período, o placar estava em 41 a 30. Com isso, só administrou a vantagem na parcial final: 59 a 48.

Três jogadores brasileiros terminaram a partida pontuando na casa dos dois dígitos. Sérgio Júnior foi o destaque ao anotar um duplo-duplo com 13 pontos, 10 rebotes e sete assistências. João Nascimento e Plinio Macedo vieram logo depois com 12 cada.

Revés diante dos favoritos

Para encerrar sua participação na primeira fase, o Brasil teve pela frente a seleção dos Estados Unidos. Foi diante dos americanos, favoritos ao título, que o time brasileiro conheceu seu primeiro resultado negativo. A derrota veio com o placar de 77 a 46.

O cestinha da partida foi o americano Jude Hiley, que fez 15 pontos, pegou seis rebotes e deu cinco assistências. Além dele, Aj Fitzpatrick e Andrew Beutel terminaram o confronto com mais de 10 pontos. Do lado brasileiro, João Nascimento também fez 15 pontos. Plinio Macedo veio logo depois com 12.