João Fonseca vence tcheco no Next Gen ATP Finals e avança invicto às semifinais

Esta é a primeira participação de um brasileiro na competição sub-21, e Fonseca já demonstrou maturidade e consistência. Durante o torneio, ele também precisou lidar com desconfortos físicos, recebendo atendimento médico no terceiro set contra Mensik. Ainda assim, o jovem mostra resiliência e busca o título invicto, o que pode render uma premiação de até US$ 526.480 (cerca de R$ 3.203.000 na cotação atual).

João Fonseca já garantiu US$ 150 mil (R$ 912.747) apenas pela participação no torneio, com um adicional de US$ 36.600 (R$ 222.101) por cada vitória na fase de grupos. Avançar à semifinal acrescenta US$ 113.500 (R$ 690.645) à premiação, enquanto o título na final rende mais US$ 153 mil (R$ 931.002).

Além do destaque individual de Fonseca, o torneio conta com outra semifinal entre os norte-americanos Alex Michelsen e Learner Tien. A final está marcada para este domingo, e o brasileiro chega motivado para lutar pelo título, reafirmando seu talento e potencial no circuito profissional.