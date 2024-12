Final da Procopio Cup entre João Reis e Daniel Silva vale vaga no Rio Open 2025

"Estou bem feliz com a vitória. O jogo foi bem complicado, o Schiessl jogou muito bem e teve um nível muito alto no primeiro set. Mas a partir do segundo, consegui focar ponto a ponto, fui crescendo no jogo", analisou Reis.

"Estou muito feliz, é minha primeira final em um pré-qualifying do Rio Open. Estou muito confiante para a final. Agora é descansar e pensar no jogo de amanhã. Vai ser um grande duelo contra o Daniel. Espero estar 100% fisicamente e firme para conseguir esse título e a vaga no Rio Open", completou.

Já pela segunda semifinal da rodada, o experiente Daniel Dutra da Silva teve grande atuação para superar Pedro Sakamoto em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, em pouco mais de uma hora de confronto.