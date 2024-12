Palmeiras termina ano com título do Paulista, decepção nas Copas e vice no Brasileiro

Já na Libertadores, o Verdão também foi eliminado nas oitavas de final, para o Botafogo. No primeiro jogo, perdeu por 1 a 0, e empatou o segundo por 2 a 2, no Allianz Parque. Na fase de grupos, o Palmeiras foi líder de seu grupo, com 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates.

A partir das duas eliminações, o Verdão teve foco 100% no Brasileirão. A equipe chegou a ter uma sequência de oito vitórias consecutivas e chegou a ficar colado no líder Botafogo. O Verdão até assumiu a ponta na 36ª rodada, mas logo voltou à segunda posição, quando perdeu para o time carioca, no confronto direto. Na oportunidade, o Alviverde tinha um ponto de vantagem.

O Palmeiras chegou à última rodada com pequena chance de ser campeão. Para isso, a equipe precisava vencer o Fluminense e torcer pela derrota do Botafogo. Contudo, o Verdão perdeu do Tricolor das Laranjeiras, e o Glorioso venceu o São Paulo, no Nilton Santos.

Com esses resultados, o Verdão terminou o ano na segunda colocação, com 73 pontos, seis a menos que o Botafogo, que ficou com a taça.