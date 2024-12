Jhon John celebra permanência do Bragantino na Série A: "A gente mudou a chavinha"

OS CINCO GOLS QUE GARANTIRAM O MASSA BRUTA NA SÉRIE A! ????#RedBullBragantino pic.twitter.com/RC8UzTy9hI

? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 8, 2024





Além de Jhon Jhon, Juninho Capixaba, Vinicinho, Eduardo Sasha e Mosquera também marcaram na goleada. O único gol do Criciúma foi anotado pelo zagueiro Rodrigo.

A equipe paulista precisava vencer a partida de qualquer jeito para escapar do rebaixamento. O RB Bragantino iniciou a derradeira rodada na 17ª posição, com 41 pontos. Com a vitória, a equipe subiu para o 16º lugar, chegou a 44 unidades e "rebaixou" o Athletico-PR, que ficou em 17º, com 42, após perder para o Atlético-MG.

Agora, o Massa Bruta volta a campo apenas em 2025. O primeiro compromisso oficial do time do interior paulista na próxima temporada está previsto para acontecer no dia 15 de janeiro, contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista.