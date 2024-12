Veja onde assistir aos principais jogos do Campeonato Inglês desta quarta-feira

The Reds are on the road to take on Newcastle United at St James' Park ??? pic.twitter.com/1cJia0wkBa

? Liverpool FC (@LFC) December 3, 2024

Também às 16h30, Manchester City e Nottingham Forest se enfrentam no Etihad Stadium. As equipes fazem campanhas parecidas no Campeonato Inglês até aqui. Enquanto o clube comandado por Pep Guardiola está em quinto lugar com 23 pontos, o clube dirigido por Nuno Espirito Santo aparece em sexto, com 22 pontos.

Onde assistir Manchester City x Nottingham Forest: A partida terá transmissão da ESPN 4, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+