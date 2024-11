São Paulo enfrentará Cruzeiro e Flamengo em pré-temporada nos EUA; veja detalhes

O São Paulo já tem definidos seus adversários da pré-temporada de 2025, que será realizada nos EUA. Cruzeiro e Flamengo serão os rivais do Tricolor na FC Series disputada na Flórida.

O primeiro compromisso do São Paulo em solo norte-americano está marcado para o dia 15 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando.

Posteriormente, no dia 19 de janeiro, às 17h (de Brasília), o Tricolor encara o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.