França ganha da Itália em Milão e garante liderança do grupo na Liga das Nações

A França levou a melhor sobre a Itália no clássico disputado neste domingo, no Estádio San Siro, em Milão. A equipe francesa venceu por 3 a 1 e, assim, garantiu a liderança do Grupo 2 da Liga das Nações.

O primeiro lugar da chave foi decidido nos detalhes. A vitória, por 3 a 1, deixava as seleções empatadas no critério de desempate: confronto direto. Os franceses, porém, tinham melhor saldo de gols, o que os alçou ao topo do grupo.

Mesmo atuando fora de casa, a França saiu em vantagem logo aos dois minutos do primeiro tempo, com Rabiot. Aos 32, o goleiro Vicario acabou marcando contra e ampliou a vantagem dos visitantes.