Schmidt pede atenção ao Santos em "final" contra o Vila Nova: "Vamos dar nossa vida"

Líder da Série B, o Santos está muito perto de confirmar o acesso à elite do futebol brasileiro. João Schmidt, contudo, chamou atenção do elenco para o duelo com o Vila Nova, no próximo sábado, pela 35ª rodada. O volante destacou a necessidade da equipe sair da Vila Viva Sorte com os três pontos.

"Claro que sabemos que estamos perto, mas também estamos cientes de que ainda não alcançamos o nosso objetivo. Então precisamos manter essa pegada na reta final e encarar todo jogo com uma final, porque no futebol as coisas mudam muito rápido", disse.

"Esse jogo contra a Vila Nova é mais uma final para que a gente possa fazer 65 pontos, ficando mais perto do acesso e do título também", completou.