Com gol de Memphis, Corinthians vence Cuiabá e deixa Z4 do Campeonato Brasileiro

O Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, sacramentado com gol de Memphis Depay, o Timão deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Em um jogo de poucas emoções, Memphis foi às redes de pênalti, na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, coube ao Corinthians administrar a vantagem, sem sofrer grandes sustos.

Com a vitória pelo placar mínimo, o Corinthians pulou para a 15ª posição, com 35 pontos, um a mais em relação à zona de rebaixamento. Já o Cuiabá segue na penúltima colocação, com 27 unidades.