Treinador da Juventus vê rivais como favoritos ao título do Campeonato Italiano

? | Alle 11:30 la conferenza stampa di Thiago Motta in vista del match di domani ?? #InterJuve

Seguila LIVE su https://t.co/0WCF8MKZsH: registrati gratuitamente sul nostro sito ??

? JuventusFC (@juventusfc) October 26, 2024





Thiago Motta ainda comentou o que a Juventus precisa fazer para vencer a Inter de Milão, destacando um ponto forte do rival.

"Devemos dar 200% em campo, como sempre fazemos em todos os treinos e em todas as partidas. Veremos duas equipes fortes com excelentes jogadores se enfrentando em campo. Teremos que ser excelentes defensivamente e igualmente excelentes no ataque, prestando muita atenção às transições, que continuam sendo um dos pontos fortes da Inter", falou.