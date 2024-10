Fluminense tem 5ª melhor campanha do Brasileirão desde a estreia de Mano Menezes

O Fluminense derrotou o Athletico-PR, nesta terça-feira, por 1 a 0, pelo jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Desde que o técnico Mano Menezes assumiu o comando da equipe, o Tricolor das Laranjeiras tem a quinta melhor campanha do Brasileirão.

De acordo com dados do Sofascore, sob o comando de Mano Menezes, o Fluminense tem nove vitórias, três empates e cinco derrotas, em 17 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Com 30 pontos conquistados, a equipe tem 58,8% de aproveitamento com o treinador.

Nessas partidas, o Fluminense marcou 15 gols e sofreu apenas nove. Além disso, já são dez jogos sem sofrer gols e uma média de 24 finalizações até ser vazado.