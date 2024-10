Palmeiras vai invicto à final, e técnico vice com Corinthians em 2019 mira 1° título do Brasileiro sub-17

A equipe sub-17 do Palmeiras, comandada pelo técnico Gustavo Almeida, venceu o Botafogo, por 2 a 1, na última terça-feira, em duelo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17, e avançou à decisão da competição de forma invicta. Antônio Marcos e Murilo Dourado fizeram os gols das Crias da Academia, no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).

O Verdão já havia vencido o jogo de ida, por 1 a 0, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com gol de Erick Belé. Com os resultados conquistados na semifinal, as Crias da Academia seguem invictas na competição. São 13 jogos, 11 vitórias e dois empates. Além disso, são 32 gols marcados e oito sofridos, com as marcas de melhor ataque e defesa.

Esta é a segunda decisão de Gustavo Almeida no Campeonato Brasileiro sub-17. Em 2019, o treinador foi vice-campeão pelo Corinthians, em decisão disputada com o Flamengo. O time rubro-negro levou a taça ao vencer por 6 a 4 no agregado. Nesta oportunidade, o atacante Lázaro, hoje no time profissional do Verdão, fez três gols na decisão, somando os jogos de ida e volta.