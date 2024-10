Com treino tático, Santos avança em preparação para enfrentar o Ceará na Série B

Na manhã deste sábado, o Santos avançou na preparação para enfrentar o Ceará em compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe fez o segundo treino de olho na partida, válida pela 33ª rodada.

No CT Rei Pelé, o técnico Fábio Carille comandou uma atividade tática para os jogadores. Na sequência, ainda houve um complemento com trabalhos de bola parada para o grupo.

Para o confronto, Carille não terá novos desfalques. As únicas ausências já conhecidas são o goleiro João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Aderlan (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Kevyson (lesão no joelho esquerdo).