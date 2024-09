Com gol nos acréscimos, Corinthians faz 3 a 1 no Juventude e avança para a semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians encara na semifinal o vencedor da eliminatória entre Flamengo e Bahia, que vão se enfrentar nesta quinta-feira. Na ida, em Salvador, o Rubro-Negro levou a melhor por 1 a 0. As semis devem ocorrer nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Botafogo, pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude recebe o Fluminense, um dia depois.

O jogo

O primeiro tempo foi muito movimentado na Neo Química Arena. Logo aos cinco minutos, o Corinthians assustou com finalização de Ángel Romero para defesa de Gabriel Vasconcelos. Aos 24, Charles arriscou de fora da área para mais uma intervenção segura do goleiro visitante.

Após tanto tentar, o Timão abriu o placar aos 29 minutos, com Romero. O atacante paraguaio recebeu passe na medida de Talles Magno e bateu com firmeza para abrir o placar. Aos 32, o Juventude empatou com Lucas Barbosa, mas o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães anulou após revisão no VAR, por ter entendido que o atacante cometeu falta no goleiro Hugo Souza.

Aos 41, os visitantes foram novamente às redes, dessa vez com choque entre Zé Marcos e Hugo Souza em cobrança de escanteio, que resultou no tento contra do goleiro corintiano. Novamente Wagner do Nascimento Magalhães foi chamado pelo árbitro de vídeo para analisar possível falta, mas validou o gol. O Corinthians ainda quase empatou nos acréscimos da primeira etapa, mas Yuri Alberto cabeceou o cruzamento de Romero para fora.