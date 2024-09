Cadê o Luan Peres? Veja quando reforço deve iniciar treinos com elenco do Santos

O elenco ainda folgará no domingo e também na segunda-feira. Sendo assim, a expectativa é que Luan Peres comece a treinar com os novos companheiros na terça.

Isso, porém, não significa que Luan Peres irá estrear logo com a camisa do alvinegra. Ele vem de uma grave lesão no joelho, sofrida no ano passado, e participou de apenas três jogos na temporada anterior. Sua última aparição foi em um amistoso contra o Petrolul, no fim de junho deste ano. Portanto, o atleta deve levar algum tempo para readquirir o ritmo ideal.

O zagueiro de 30 anos estava no Fenerbahçe, da Turquia, e também atraía interesse de outras equipes brasileiras. No entanto, o Santos conseguiu superar a concorrência, sobretudo a do Vasco, e assinou com o jogador até dezembro de 2027.

Pesou a favor do Peixe o carinho de Luan Peres pelo clube e pela cidade. O atleta tinha o desejo de voltar a morar em Santos e viu esse retorno com bons olhos.

O zagueiro foi vice-campeão da Libertadores com a camisa alvinegra, em 2020, e nunca escondeu a afeição que sente pelo Santos. Na sua primeira passagem, foram 90 partidas e cinco assistências.