Facundo Bernal detalhe negociação com o Fluminense e lamenta morte de Izquierdo

Um dos reforços do Fluminense nesta janela de transferências, o uruguaio Facundo Bernal concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira. O meia que estava no Defensor-URU detalhou a negociação com o clube carioca e não escondeu sua felicidade pelo sucesso da transferência.

"A primeira vez que o meu representante me comunicou (sobre interesse) eu não pude acreditar. Era um sonho jogar no campeão da América. Desde o primeiro momento disse que sim e que estava muito contente. Em um momento senti que a negociação estava travada, mas deixei claro que meu objetivo era jogar no Fluminense, estava desesperado para vir a esse clube por todas as estrelas futebolísticas que tem aqui. Estou feliz por estar aqui e por jogar a Libertadores, que é o mais lindo que há", disse.