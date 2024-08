Rio Open confirma Holger Rune para a edição de 2025

Nesta terça-feira, o Rio Open anunciou mais uma novidade para o line-up de 2025. Uma das maiores forças jovens do circuito atual, o dinamarquês Holger Rune, atual número 15 do mundo, está confirmado na 11ª edição do ATP 500 carioca, que será disputada entre os dias 15 e 23 de fevereiro e também conta com Alexander Zverev.

Rune faz parte da nova geração do tênis e vem deixando a sua marca. O dinamarquês foi número 1 do mundo no juvenil e eleito pelos seus colegas da ATP como a revelação da temporada de 2022, recebendo o prêmio no ano em que fez uma grande campanha até às quartas de final de Roland Garros.

Com apenas 21 anos, o tenista, que se define como um amante do saibro, teve uma rápida ascensão no ranking durante os seus quatro anos como profissional. Ele chegou ao posto de quarto melhor tenista do mundo após uma grande temporada de 2023, no qual fez final nos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, foi campeão no ATP 250 de Munique e fez quartas em Roland Garros e Wimbledon.