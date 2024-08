Isaquias e Jacky crescem no fim, lideram as quartas e vão à semifinal do C2 500m

Isaquias e Jacky ficaram na terceira posição da classificatória, disputada mais cedo no Estádio Náutico. As melhores duas duplas de cada bateria avançaram diretamente à semi, mas como ficaram em terceiro, os brasileiros precisaram brigar pela vaga nas quartas.

A dupla retornará às águas de Paris nesta quinta-feira por uma vaga na final. A prova está marcada para as 6h20 (de Brasília) da manhã.

Mais uma vez, Isaquias Queiroz chega a Paris como um dos atletas brasileiros favoritos a medalha. Ele ganhou prata no C2 e no C1 de 1000m, no Rio, em 2016, além do bronze no C1 de 200m. Já em Tóquio, o canoísta levou o ouro no C1 de 1000m. Jacky Godmann, por sua vez, disputa os Jogos pela segunda vez em busca do primeiro pódio.

A prova C2 de 500m estava fora do programa olímpico desde Pequim 2008, mas volta para os Jogos e substitui o C2 de 1000m. Em Paris, Isaquias ainda defenderá o título no C1 de 1000m.