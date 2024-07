Seleção feminina de handebol estreia nas Olimpíadas com vitória sobre a Espanha

A Seleção Brasileira feminina de handebol fez uma estreia empolgante nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta manhã de quinta-feira, o Brasil teve grande atuação e venceu a Espanha pelo placar de 29 a 18.

Com o resultado, as brasileiras aparecem na liderança do Grupo B, com dois pontos e um saldo de 11 gols. O grupo do Brasil, além da Espanha, conta com Holanda, Hungria, França e Angola.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira feminina está marcado para domingo, às 4h (de Brasília). O adversário será a Hungria.