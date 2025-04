Santos vê 'fortes sinais' de Neymar e sonha com o astro até o fim de 2026

O Santos está confiante sobre a renovação de Neymar e quer estender o combinado.

O que aconteceu

O Santos sonha com Neymar até dezembro de 2026. O plano anterior era ficar no Brasil até a Copa do Mundo, que ocorrerá entre junho e julho do ano que vem.

A ideia otimista do Peixe é contar com o astro até o fim de uma possível participação na próxima Libertadores. O objetivo do clube da Vila Belmiro é voltar para a maior competição do continente. Hoje, o Santos está na 18ª colocação do Brasileirão e longe desta meta.