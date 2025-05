São Paulo quer abertura da Copa Feminina e tem prazo para 'convencer' Fifa

A Neo Química Arena já sediou a abertura da Copa masculina de 2014 e foi, inclusive, construída para tal fim. Além disso, a casa corintiana também recebeu partidas dos Jogos Olímpicos de 2016, da Copa América de 2019 e se tornou o primeiro estádio do hemisfério sul do planeta a organizar uma partida da NFL —a liga norte-americana voltará para seu segundo confronto no local em setembro.

O Maracanã, no entanto, possui capacidade maior. O icônico estádio carioca comporta mais de 73 mil torcedores, enquanto a Neo Química Arena terá público máximo de cerca de 47 mil pessoas para este evento.

Arena Corinthians recebe o jogo de abertura da Copa do Mundo 2014, entre Brasil e Croácia Imagem: Joel Silva/ Folhapress

A única mudança que o estádio do Corinthians faz para realizar jogos da Fifa é a instalação de cadeiras no setor norte, o da torcida organizada. Nesse caso, cerca de 7.500 assentos são incluídos no local, reduzindo em menos de dois mil a capacidade total da arena. Diferentemente do que ocorreu em 2014, não haverá arquibancadas móveis para aumentar a capacidade da arena.

É um estádio que foi construído com o propósito de receber um jogo de abertura de Copa do Mundo. Agente fica muito orgulhoso de sediar mais uma vez uma competição de nível internacional como essa, a maior competição mundial a título feminino. O Corinthians feminino tem uma ligação muito forte com isso, o time feminino do Corinthians é referência no futebol.

Marcio de Luna, gerente da Arena Corinthians