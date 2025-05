Pressionado, Guilherme 'aproveita' lesão para avaliar futuro no Santos

O atacante Guilherme tem futuro incerto no Santos.

O que aconteceu

Guilherme virou alvo da torcida do Santos e agora repensa a continuidade no clube. Ele se recupera atualmente de lesão muscular e vai precisar de algumas semanas de tratamento.

O "Amado", como é conhecido no clube, foi do céu ao inferno em pouco tempo. Ele foi da artilharia no Campeonato Paulista, parceria com Neymar e ser convidado do Podpah a virar o símbolo da crise do Peixe.