Zubeldía nunca venceu Abel e já soma eliminação e quebra de invencibilidade

A derrota também tirou a invencibilidade do Tricolor no Brasileirão. O time tinha uma vitória e seis empates, mas era o único invicto do torneio.

A sequência que Abel Ferreira encerrou teve início justamente após a última derrota do Tricolor para o Verdão. Na ocasião, o Palmeiras eliminou o São Paulo do Paulistão.

Apesar do histórico de freguesia para Abel, Zubeldía tem bom desempenho em outros clássicos e nunca perdeu para o Corinthians. Com ele no comando, o Tricolor empatou fora e venceu os dois jogos no Morumbis.

Contra o Santos o retrospecto é menor e mais equilibrado: uma vitória, em casa, no Brasileirão e uma derrota, fora de casa, no Paulistão.

O próximo encontro de Zubeldía e Abel Ferreira está marcado para outubro, com mando do São Paulo, pelo Brasileirão. Os dois ainda podem se enfrentar caso cruzem na Copa Libertadores ou Copa do Brasil.