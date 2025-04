Após várias sondagens, Santos estipula prazo para contratar novo técnico

O Santos estipulou um prazo para contratar o novo técnico.

O que aconteceu

O Santos quer definir o treinador até o jogo contra o Grêmio. A partida ocorrerá no dia 4 de maio, em Porto Alegre.

O Peixe deve ter o auxiliar César Sampaio diante do Red Bull Bragantino, neste domingo. Entre uma partida e outra, o Santos estreará na Copa do Brasil contra o CRB, no dia 1º de maio.