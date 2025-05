Brasil vê aumento de 'estrangeiros' no wrestling: 'Calendário confiável'

"E as regras de classificação são bem claras. Não tem aquela dificuldade de poder ganhar, mas depois não ficar com a vaga. Isso deu uma segurança para esses brasileiros que moram fora", completou.

Caio Aron, que mora no Texas, garantiu vaga no Estilo Livre até 57 kg, e Kyle Oliveira, que reside no Alabama, no Estilo Livre 97 kg. Eduarda Batista, também do Alabama, carimbou o passaporte no Estilo Livre 68 kg, enquanto Benjamin Zuckerman, de Connecticut, no Estilo Livre 65 kg. Já Marco Christiansen, que mora em Minnesota, levou no Estilo Livre 86 kg.

O Pan-Americano sub-20 vai ser realizado entre os dias 10 e 12 de julho, em Lima, no Peru.

Flavio Neves admite que a confederação não esperava a procura da forma que aconteceu. "Nos surpreendeu que tantos nos procurassem e quisessem participar. E o Estilo Livre é que há mais tradição nos Estados Unidos. É uma situação diferente para a confederação, mas que está sendo produtiva".

O mandatário avalia pontos positivos no intercâmbio entre as culturas esportivas. "É fundamental, como em qualquer esporte. Eles, quando vêm pra cá, normalmente, trazem os treinadores, que na maioria das vezes são norte-americanos que têm muita vivência no wrestling, e fazem esse intercâmbio com nossos treinadores. Nos Estados Unidos, o wrestling é uma modalidade de escola. Eles começam desde pequenos e há certas habilidades que eles aprendem muito cedo e que aqui começamos mais tarde".