Natália ou Zhang? Valentina Shevchenko pede ajuda aos fãs para escolher próxima rival

Natália Silva ou Zhang Weili?

Mineira de Pingo-d'Água, Natália Silva tem a seu favor a campanha dentro da divisão dos moscas. Desde sua estreia no Ultimate, em 2022, a striker venceu sete confrontos no octógono mais famoso do mundo - o mais recente deles contra a ex-campeã e então líder do ranking da categoria Alexa Grasso, no último sábado, pelo card principal do UFC 315. Com o triunfo sobre a mexicana, a brasileira de 28 anos deve subir algumas posições no top 15 e, quem sabe, assumir a ponta da tabela de classificação.

Por sua vez, Zhang Weili conta com o fator comercial na sua campanha pelo 'title shot'. Já consolidada como uma das estrelas do MMA feminino, a campeã peso-palha do UFC certamente levaria vantagem sobre a brasileira neste quesito, uma vez que, além de representar um mercado gigante, como o chinês, possui um nome mais reconhecido pelo grande público. Mais do que isso, a disputa entre Valentina e Zhang - números 1 e 2 no ranking peso-por-peso feminino da organização - poderia atrair a atenção dos fãs por colocar frente a frente duas das melhores lutadoras da atualidade.

