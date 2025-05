Estêvão passa em branco outra vez e deixará Palmeiras sem gols em clássicos

O Palmeiras assumiu a liderança isolada do Brasileirão ao bater o São Paulo no apagar das luzes em Barueri, mas o jogo deixou uma marca ruim para Estêvão. A joia não aproveitou a sua última oportunidade de marcar em um clássico e caminha para deixar o Palmeiras sendo "inofensivo" diante dos rivais paulistas.

O que aconteceu

O atacante de 18 anos completou contra o São Paulo o seu 13º clássico no profissional sem balançar a rede nenhuma vez. O jovem está no time principal do Palmeiras desde o ano passado.

Ele teve mais oportunidades contra o Corinthians, seu oponente em seis ocasiões. O camisa 41 atuou em um Dérbi a mais que seu número de Choques-Rei: cinco. Já contra o Santos, foram apenas duas aparições.