'Xodó' de Filipe Luís vê brecha no Fla entre desfalques e olhos no mercado

"Xodó" do técnico Filipe Luís, Evertton Araújo pode aproveitar brecha para conquistar mais espaço no elenco do Flamengo, em meio a desfalques e expectativas da torcida para o mercado da bola.

O jovem surge como opção a curto prazo em um setor que pode perder Pulgar e Allan, que saíram machucados contra o Bahia, no último sábado, e ainda não tiveram divulgadas as situações médicas. Além disso, expulso, Gerson está fora do clássico com o Botafogo, pelo Brasileiro.

"Torcer para que não seja nada com eles [Allan e Pulgar]. Todo mundo no nosso elenco tem de estar preparado porque não sabe quando vai surgir a oportunidade. Estamos de estar preparados para dar o nosso melhor", disse.