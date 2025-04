Neymar treina até no feriado e inicia novo tratamento no Santos

Um dos pedidos do Santos é por alguns dias de treinamento em dois períodos. Isso já vai ocorrer essa semana.

Outra orientação é evitar pausas na reabilitação. Neymar foi ao CT Rei Pelé na última segunda-feira, dia de feriado e de folga para o restante do elenco.

O Peixe imagina pelo menos mais três semanas de fortalecimento muscular antes de liberar Neymar para começar a trabalhar no campo. Ele voltaria a atuar entre o fim de maio e o início de junho.

Essa atualização no tratamento é comandada por Rodrigo Zogaib, coordenador da área de saúde do Santos. O presidente Marcelo Teixeira pediu para o departamento médico do Peixe propor mudanças na recuperação.

Neymar conta com dois profissionais no dia a dia do Santos: o preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Rafael Martini. O Peixe crê que o estafe do Neymar é muito competente, mas tem mais dificuldade para dizer "não" ao craque quando necessário.

O Santos quer aproveitar esse período sem jogos para renovar com Neymar. O contrato atual termina no dia 30 de junho e seria prorrogado por pelo menos mais um ano.