Corinthians tem aproveitamento sofrível como visitante contra times da Série A

Em apenas um dos 11 jogos contra times da Série A o Corinthians não sofreu gol, contra o Vasco da Gama, pela segunda rodada do Brasileirão, o que confirma o grave problema no sistema defensivo da equipe, prioridade número um do técnico Dorival Júnior.

Com pouco tempo para trabalhar entre os jogos, o novo treinador corintiano terá de se desdobrar para reforçar a defesa do Corinthians, o grande "calcanhar de Aquiles" do time em 2025. Até porque do meio para frente o Timão tem opções com qualidade suficiente para acumular números melhores na atual temporada.