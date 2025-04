Palmeiras vive boa fase e vê rivais do Mundial terem semana 'catastrófica'

Enquanto o Palmeiras vive boa fase e conquistou vitória importante na Libertadores nesta semana, dois rivais do time paulista no Mundial de Clubes não podem dizer a mesma coisa sobre os últimos acontecimentos.

Eliminação e queda à vista

O Al Ahly segue acumulando decepções. Após cair na primeira fase da Copa do Egito, o time foi eliminado pelo Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na semifinal da Champions da África. A equipe sul-africana está no grupo do Fluminense no Mundial.

Os egípcios ficaram perto da classificação, mas perderam a vaga no fim. As equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida, disputado na África do Sul. No Egito, o Al Ahly, que é o maior campeão do torneio, vencia por 1 a 0 até os 44 minutos, quando tomou o empate e acabou eliminado.