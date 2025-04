Eliminação e WO: rival do Palmeiras dá vexames a dois meses do Mundial

O Al Ahly vê o título egípcio mais longe. Maior campeão nacional, o time é o terceiro colocado do campeonato nacional e está a sete do atual líder, o Pyramids (44 a 37).

Classificação e jogos Mundial de Clubes

A maior chance de uma glória, neste momento, é a Champions da África. O Al Ahly está na semifinal e joga contra o Mamelodi Sundowns, equipe sul-africana que está no grupo do Fluminense no Super Mundial. Os times empataram por 0 a 0 no jogo de ida, na África do Sul.

Palmeiras de olho

O Palmeiras vai encarar o Al Ahly na segunda rodada do Super Mundial de Clubes. As equipes estão no grupo A da competição e se enfrentam no dia 19 de junho, às 13h (de Brasília), em Nova Jersey (EUA).

Palmeiras e Al Ahly são velhos conhecidos. Brasileiros e egípcios se enfrentaram nas edições de 2020 e 2021 do Mundial de Clubes. Na primeira delas, melhor para os africanos, que venceram por 3 a 2 nos pênaltis após 0 a 0 com bola rolando na disputa pelo terceiro lugar.

O troco veio no ano seguinte. O Palmeiras foi superior e eliminou o Al Ahly com vitória por 2 a 0 na semifinal.