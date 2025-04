Raphinha comenta proposta bilionária saudita: 'no ano passado, tinha ido'

O futebol saudita está de olho em Raphinha, e o brasileiro admitiu que, se a proposta bilionária do Al-Hilal tivesse vindo na temporada passada, deixaria o Barcelona.

Não esperava. Me pegou de surpresa. São números bem altos. Se essa proposta tivesse chego para mim no ano passado, acho eu tinha ido, porque mentalmente eu tava um pouco para baixo e aquilo resolveria a minha vida, da minha esposa, da minha família. É um valor que resolveria a nossa vida, e a pessoa que fala que não iria é mentiroso, porque é impossível ver valores dessa grandeza e não passar pela sua cabeça que isso vai mudar a tua vida. Raphinha, atacante do Barcelona, à TNT Sports