Al-Hilal oferece R$ 1,1 bi para tirar Raphinha do Barcelona, diz jornal

O atacante, porém, não tem a intenção de deixar o clube espanhol neste momento. Segundo o Sport, porém, tanto o jogador quanto seus familiares não descartam uma transferência no futuro.

Raphinha chamou a atenção do futebol saudita na última janela de transferências, mas optou por permanecer no Barça. O jogador, inclusive, quer renovar seu contrato com o clube blaugrana. As negociações, porém, estão paradas.

O brasileiro é um dos destaques do time de Hansi Flick e pode ser candidato à Bola de Ouro. O atacante ainda pode conquistar uma tríplice coroa na temporada, já que o Barcelona disputa as taças do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões.