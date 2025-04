Copa do Rei: o que Endrick precisa para terminar torneio como artilheiro

Envolvido em polêmica após irritar Carlo Ancelotti com uma 'cavadinha', Endrick tem amanhã (26) a possibilidade não apenas de conquistar mais um título com a camisa do Real Madrid, mas também de terminar uma competição como artilheiro.

O que aconteceu

Com cinco gols, Endrick divide a artilharia da Copa do Rei com Ferrán Torres, do Barcelona, e Julian Álvarez, do Atlético de Madri. Real Madrid e Barça decidem o título da competição a partir das 17h (de Brasília) de amanhã, no Estádio Olímpico de La Cartuja.

Endrick, portanto, tem em Ferran Torres o seu principal concorrente, já que o argentino não entra mais em campo pela competição. Lewandowski, com três gols, seria outro candidato promissor à artilharia, mas está vetado por conta de uma lesão na coxa e sequer foi relacionado.