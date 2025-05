Khamzat Chimaev parte para o ataque contra Belal Muhammad: "Não apoio pessoas falsas"

Futuro duelo?

Diante da situação, um possível duelo dentro do octógono poderia servir para resolver as desavenças entre Chimaev e Muhammad. O confronto, no entanto, se tornou mais difícil de sair do papel depois da queda de Belal do trono da divisão dos meio-médios. Isso porque, em tese, uma superluta entre eles poderia ser marcada no futuro se ambos estivessem sob posse de um título, já que Khamzat compete atualmente nos pesos-médios (84 kg) do UFC e está próximo de ser agraciado com um 'title shot' na categoria.

Yes, he call me Muslim brother then he go saying he wants to beat me so should I be nice to you?

I like real people not fake if you call my brother you should be my brother.

I always support Palestine but I never support fake people.

- Khamzat Chimaev (@KChimaev) May 12, 2025

