Embalado por goleadas, Fortaleza recebe Bucaramanga de olho na classificação na Libertadores

Vivendo o melhor momento da temporada, o Fortaleza pode carimbar seu passaporte para as oitavas de final da Copa Libertadores. Embalado por goleadas recentes, o time nordestino recebe o Atlético Bucaramanga-COL, nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Grupo E.

Além disso, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda vem de seis jogos de invencibilidade, e nos dois últimos jogos, aplicou goleadas: venceu o Colo-Colo-CHI, por 4 a 0, e o Juventude por 5 a 0, pelo Brasileiro. No torneio continental, é o vice-líder da chave, com sete pontos, empatado com o Racing-ARG, mas em desvantagem no saldo de gols: 6 a 4. O time colombiano soma cinco pontos, está em terceiro e com uma vitória ultrapassa o time brasileiro.

Para esta partida decisiva, Vojvoda não terá desfalques por suspensão. A boa notícia é a volta do zagueiro Brítez, liberado pelo departamento médico. Inclusive o defensor ficou no banco de reservas na partida pelo Brasileiro. Tinga e Gastón Ávila também retornaram na partida contra o Juventude no time titular.