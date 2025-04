Árbitro da final da Copa do Rei chora em coletiva e desabafa; veja

No dia que eu sair daqui, quero que meu filho sinta orgulho do pai que teve e do que é a arbitragem. Porque a arbitragem nos ensinou muitos valores e não é justo o que muitos de nós estamos passando, não só no futebol profissional, porque isso afeta nossas famílias, mas principalmente no futebol de base. Então que cada um pare para refletir sobre para onde queremos ir o que queremos do esporte e do futebol. Só queria que vocês soubessem disso.

Pablo González Fuertes, responsável pelo VAR na final, também subiu o tom: "Nós vamos fazer história porque não vamos mais tolerar. É a consequência de colocar o alvo na cabeça de um companheiro de equipe. Temos que tentar encontrar uma solução para esse clima de beligerância", afirmou.

