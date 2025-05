Do milagre no nascimento ao adeus forçado: documentário reconta vida de Aguero

O argentino se sagrou campeão de cinco Campeonatos Ingleses, uma FA Cup e sete Copas da Liga Inglesa pelo Manchester City, títulos que o colocam entre os maiores ídolos da história do clube. O documentário também abre espaço para sua vida pessoal ? incluindo a dificuldade de conciliar a carreira com o crescimento de seu filho Benjamín, fruto do casamento com Gianinna, filha de Maradona.

Em 2021, no Barcelona, a história mudou. Durante uma partida, Aguero passou mal, sentiu tontura e perdeu o ar. Exames revelaram uma arritmia com origem no ventrículo, mais grave do que a enfrentada na adolescência. Pouco tempo depois, anunciou a aposentadoria, emocionado: "Foi difícil, mas precisava pensar na minha saúde", disse.

Foram 385 gols em 685 jogos disputados, números que explicam seu impacto, mas não contam tudo. Messi, um dos principais depoentes da série, resume a parceria entre os dois: "Sempre buscávamos um ao outro. É um esporte coletivo, e você depende da pessoa ao lado. Nós somos muito diferentes, mas ao invés de nos separarmos, foi isso que mais nos uniu".

Mais do que um tributo ao atleta, "Kun por Aguero" apresenta uma jornada marcada por superações, laços familiares e momentos que transcendem os gramados. Ao final, o ídolo se despede do futebol com tudo vivido à flor da pele ? e com a certeza de ter deixado sua marca.