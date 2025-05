Ídolo do Palmeiras, Ademir da Guia revela bastidores da Copa de 74

"Quando fui convocado em 74, fiquei muito satisfeito, mesmo sabendo (que não ia jogar). Quando cheguei lá, o Zagallo falou para mim: 'Ademir, o Rivellino vai ser o titular'. E o Rivellino tinha sido campeão em 70, jogando naquele ataque espetacular", revelou o Divino.

Campeão em 1970, Rivellino foi titular em todas as partidas na Copa do Mundo de 1974. Ademir, que havia sido convocado após bicampeonato brasileiro e paulista pelo Palmeiras, não se incomodou com a reserva e garantiu ter uma boa relação com o técnico Zagallo.

"Falei para o Zagallo: 'Estou aqui, e se precisar, a gente ajuda naquilo que for possível'. Mas não tive nenhuma mágoa (com o Zagallo), não tive nenhum problema com Seleção", completou.

Reserva durante o Mundial, Ademir da Guia viu do banco a eliminação para a Holanda de Cruyff, no quadrangular final do torneio. Na disputa de terceiro lugar, o Divino teve sua chance e atuou por 66 minutos, mas, não foi capaz de impedir a derrota da Canarinho para a Polônia.

Tal pai, tal filho

Apesar de ser ídolo incontestável do Palmeiras, Ademir da Guia teve poucas oportunidades pela Seleção Brasileira e pôde atuar apenas onze vezes.