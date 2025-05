Djokovic encerra parceria com Murray após 6 meses e às vésperas de Roland Garros

A parceria, que surpreendeu o mundo do tênis, foi anunciada antes do Aberto da Austrália deste ano, no qual Djokovic abandonou na semifinal por problemas físicos. Cerca de um mês depois, em fevereiro, o sérvio afirmou que seguiria trabalhando com Murray, sem prazo de contrato.

Nesta parceria, o ex-número 1 do mundo obteve como melhor resultado a final do Masters 1000 de Miami, na qual foi superado pelo jovem checo Jakub Mensik. As performances, contudo, ficaram abaixo do esperado, principalmente na gira de saibro europeia. O sérvio foi eliminado nas estreias tanto no Masters de Montecarlo quanto em Madri. E desistiu de jogar em Roma.

Esta gira de saibro será encerrada com a disputa de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, a partir do dia 25 deste mês. Pela primeira vez nos últimos anos, Djokovic não entrará no torneio como forte candidato ao título.

A parceria entre os dois profissionais de 37 anos contou com 12 vitórias e sete derrotas no circuito. Murray e Djokovic protagonizaram diversos "clássicos" do tênis mundial nos últimos anos, principalmente em finais de Grand Slam. No total, o sérvio levou a melhor no confronto direto, com 25 vitórias em 36 partidas.

Murray se aposentou após disputar a Olimpíada de Paris-2024, em agosto do ano passado. Ele não informou se dará prosseguimento a sua carreira de treinador no circuito.